Комитет рекомендовал ГД принять во II чтении проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок.

Согласно принятому решению, комитет рекомендовал Думе рассмотреть проект во втором чтении на пленарном заседании 26 сентября.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.