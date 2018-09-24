Глава РКН на встрече с Путиным рассказал о росте кинопросмотров в сети

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о 40-процентном росте кинопросмотров в сети.

"Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60% больше, чем годом ранее, — около восьми миллиардов рублей. Возросла посещаемость кинотеатров: 55 миллионов человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино", — сказал Жаров, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

"На 40% рост?" — уточнил Путин. "На 40% рост кинопросмотров. В конечном итоге, люди получают качественное кино и за приемлемые деньги", — ответил глава Роскомнадзора.