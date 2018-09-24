Таможенники могут начать проверять у иностранцев наличие полиса ОСАГО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минфин РФ предлагает наделить таможенные органы правом проверять наличие полисов "автогражданки" у владельцев въезжающих на территорию РФ автомобилей из других стран, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Наш законопроект предполагает, что таможенники российские также будут проверять полис у тех, кто въезжает в Россию", — сказал он на парламентских слушания по ОСАГО в Совете Федерации.

В настоящее время Россия является участницей международной системы "Зеленая карта", которая позволяет страховать ответственность иностранных владельцев автомобилей, въезжающих в РФ. Система предусматривает урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП.

"Мы хотели бы привести наше ОСАГО в соответствие с международными договорами, в частности, по "Зеленой карте". Чтобы можно было покупать ОСАГО иностранным гражданам в электронном виде, чтобы они подъезжали к границе, уже имея этот полис, и чтобы таможенники проверяли наличие полиса у всех въезжающих", — пояснил Моисеев.

Такие меры позволят в том числе предотвратить ситуацию, когда иностранцы, будучи виновниками ДТП, не имеют полиса и пострадавший человек не может получить возмещения, надеется Моисеев.

По его словам, в частности, случаи въезда в Россию без страховок фиксировались в отношении автомобилей, въезжающих с территории Финляндии.