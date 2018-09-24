Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские сайты с фильмами

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские площадки киноконтента в Рунете, заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с Владимиром Путиным.

"Еще несколько лет назад российский интернет — это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было", — отметил глава ведомства.

По его словам, сейчас ситуация кардинально изменилась. "Шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию", — подчеркнул Жаров.

Он заверил, что Роскомнадзор продолжит работу с правообладателями и будет "дальше чистить интернет".

Глава Роскомнадзора напомнил, что закон о защите прав на интеллектуальную собственность работает уже три года.

"Больше всего жалоб правообладателей связано с кинофильмами. Больше шести тысяч исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний, которые почему-то подают иски в Московский городской суд. Мы, по сути дела, работаем здесь с трех сторон: правообладатель, Московский городской суд, который принимает решение о блокировке или удалении запрещенной информации в интернете, и, наконец, Роскомнадзор", — рассказал он.

По его словам, в 2017-м прибыль легальных онлайн-площадок для просмотра фильмов возросла на 60 процентов, выросла и посещаемость кинотеатров.

"В конечном итоге люди получают качественное кино — и за приемлемые деньги", — заключил Жаров.

Антипиратский закон

Закон, который дал возможность блокировать доступ к сайтам, распространяющим фильмы с нарушением авторских прав, вступил в силу в 2013 году.

С мая 2015 года действие документа распространяется на музыку, книги и софт. Он позволяет Роскомнадзору навсегда закрывать доступ к сайту при "систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности".