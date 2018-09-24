Правительство России одобрило законопроект об изменении МРОТ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда", соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в документе.

В минувшую среду в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсуждался проект федерального закона "Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года", в котором кабмин предлагает установить МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц.

Кроме того, правительство одобрило проекты федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания медицинских услуг" и проект федерального закона "О внесении изменения в статью 51 федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в части формирования нормированного страхового запаса территориальных фондов обязательного медицинского страхования".