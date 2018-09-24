Попытки спаивать несовершеннолетних необходимо пресекать, заявил депутат

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Необходимо более эффективно пропагандировать здоровый образ жизни и жестко пресекать попытки спаивания несовершеннолетних детей, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").
"Следует принять такие меры поддержки и законодательные механизмы, которые запустят социальные лифты, дадут молодежи возможность целеустремленно учиться и упорно работать для достижения цели. Тогда россиянам в возрасте от 18 до 21 года, обеспеченным работой и учебой, просто некогда и незачем будет употреблять алкоголь", — прокомментировал Ремезков.
По его мнению, следует активизировать и работу по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома. "Также необходимо сделать более эффективной пропаганду здорового образа жизни, создать новый стереотип, по которому пить водку и другой алкоголь "не круто" или как говорят в молодежной среде, вовсе "отстойно", — полагает депутат.
Он напомнил, что в Госдуму неоднократно вносились законопроекты об увеличении возраста, с которого допускается продажа алкогольной продукции с 18 до 21 года, но правительство России эти инициативы категорически не поддержало. "В кабинете министров тогда отмечали, что это необоснованно ограничивает правоспособность граждан от 18 до 21 года, противоречит Конституции РФ и гражданскому законодательству, согласно которым гражданин РФ с 18 лет может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. С тех пор Конституцию никто не менял", — заметил первый зампред бюджетного комитета.