Попытки спаивать несовершеннолетних необходимо пресекать, заявил депутат

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Необходимо более эффективно пропагандировать здоровый образ жизни и жестко пресекать попытки спаивания несовершеннолетних детей, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Ранее вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

"Следует принять такие меры поддержки и законодательные механизмы, которые запустят социальные лифты, дадут молодежи возможность целеустремленно учиться и упорно работать для достижения цели. Тогда россиянам в возрасте от 18 до 21 года, обеспеченным работой и учебой, просто некогда и незачем будет употреблять алкоголь", — прокомментировал Ремезков.

По его мнению, следует активизировать и работу по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома. "Также необходимо сделать более эффективной пропаганду здорового образа жизни, создать новый стереотип, по которому пить водку и другой алкоголь "не круто" или как говорят в молодежной среде, вовсе "отстойно", — полагает депутат.

Вместе с тем, сами по себе запреты на продажу алкоголя проблемы не решат, уверен он. "Наоборот, тут есть риск роста нелегального оборота и контрафакта алкогольной продукции. На мой взгляд, сегодня нужно усилить работу по правоприменению на местах запрета на продажу алкоголя лицам до 18 лет. Любую попытку спаивать несовершеннолетних детей необходимо жестко пресекать", — подчеркнул Ремезков.

Он напомнил, что в Госдуму неоднократно вносились законопроекты об увеличении возраста, с которого допускается продажа алкогольной продукции с 18 до 21 года, но правительство России эти инициативы категорически не поддержало. "В кабинете министров тогда отмечали, что это необоснованно ограничивает правоспособность граждан от 18 до 21 года, противоречит Конституции РФ и гражданскому законодательству, согласно которым гражданин РФ с 18 лет может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. С тех пор Конституцию никто не менял", — заметил первый зампред бюджетного комитета.