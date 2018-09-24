Министр образования Башкирии объяснила ошибки в Instagram экспериментом

УФА, 24 сен — РИА Новости. Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова назвала экспериментом грамматические ошибки, которые совершила в Instagram в посте о всероссийском конкурсе "Учитель года —2018", открывшемся в понедельник в Санкт-Петербурге.

По сообщению ресурса Ufa.Time.ru, подписчики министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Instagram заметили две грамматические ошибки в посте об открытии всероссийского конкурса "Учитель года — 2018". По данным СМИ, чиновница написала "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года —2018". Удачи всем".

Позже глава министерства образования региона исправила ошибки, а потом вовсе удалила пост.

На его месте появилось новое сообщение, в котором Шафикова объяснила грамматические ошибки экспериментом.

"Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — "сшибки" срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду", — написала чиновница в своем Instagram.

Гульназ Радмиловна Шафикова возглавляет министерство образования региона с сентября 2015 года.

Федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года — 2018" открылся в Санкт-Петербурге в понедельник, здесь определят лучших преподавателей российских общеобразовательных школ и поощрят наиболее талантливых учителей.