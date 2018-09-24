Кузнецова призвала создать программу безопасного пребывания детей на улице

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рекомендовала регионам разработать программу по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей на улице, которая будет способствовать снижению детской смертности при несчастных случаях.

Как сообщила детский омбудсмен на пресс-конференции "Подведение итогов Всероссийской акции "Безопасность детства", по данным Следственного комитета, за период летних каникул 2018 года погибли 492 ребенка, из них 343 утонули. Это больше прошлогодних показателей, когда погибли 294 человека.

"Видя сегодняшнюю ситуацию в регионах, нам бы хотелось предложить рекомендовать регионам разработать и принять программу по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей на улице. Ключевое слово здесь "безопасных", потому что порой даже объекты детской инфраструктуры представляют из себя опасность. А тех, кто отвечает за это, днем с огнем не сыщешь", — отметила Кузнецова.

Детский омбудсмен предложила ввести в каждом муниципалитете инспектора безопасности, задачей которого стал бы "мониторинг мест возможного пребывания детей на предмет безопасности".

Уполномоченный по правам ребенка также обратилась к Госдуме с предложением разработать специальный "порядок распоряжения опасными для жизни и здоровья детей объектами".