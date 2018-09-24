Кузнецова призвала создать программу безопасного пребывания детей на улице

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рекомендовала регионам разработать программу по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей на улице, которая будет способствовать снижению детской смертности при несчастных случаях.
"Видя сегодняшнюю ситуацию в регионах, нам бы хотелось предложить рекомендовать регионам разработать и принять программу по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей на улице. Ключевое слово здесь "безопасных", потому что порой даже объекты детской инфраструктуры представляют из себя опасность. А тех, кто отвечает за это, днем с огнем не сыщешь", — отметила Кузнецова.
Детский омбудсмен предложила ввести в каждом муниципалитете инспектора безопасности, задачей которого стал бы "мониторинг мест возможного пребывания детей на предмет безопасности".
Уполномоченный по правам ребенка также обратилась к Госдуме с предложением разработать специальный "порядок распоряжения опасными для жизни и здоровья детей объектами".