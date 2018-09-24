Материалы RT на испанском набрали более миллиарда просмотров на YouTube

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Видеоматериалы телеканала RT на испанском набрали более миллиарда просмотров на YouTube, сообщается на сайте канала.

"RT на испанском преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube, опередив все международные информационные телеканалы, вещающие на испанском языке", — говорится в сообщении.

Так, RT en Español обошел испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и латиноамериканский канал TeleSur по числу просмотров. По данным канала, одними из самых популярных материалов RT оказались эксклюзивный прогноз Жозе Моуринью в преддверии Чемпионата мира по футболу в России, видео покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, документальный фильм RT "Попай", а также кадры, на которых Владимир Путин вступился за ветерана после парада Победы.

RT на испанском начал вещание в декабре 2009 года, за что удостоился британской премии Broadcast Digital Awards в категории "Лучший запуск канала". "Согласно исследованию Ipsos, за последние два года еженедельная аудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. Восемнадцать миллионов человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона", — добавляется в сообщении.