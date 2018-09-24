Повышение тарифа ОСАГО должно касаться только виновников ДТП, заявили в ФАС

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В рамках планируемого Банком России расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20% повышение тарифа должно касаться только виновников прежних ДТП, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Кашеваров.

"Но вот эти условные плюс 20% расширения коридора, на наш взгляд, должны быть только для виновников (ДТП — ред.). Невиновные не должны перешагивать те пороги, которые сейчас существуют. Я думаю, это будет абсолютно справедливый подход", — сказал он на парламентских слушаниях по ОСАГО в Совете Федерации.

"Ответственность должна быть разделена — виновный должен платить за невиновного, а не наоборот. Создание и расширение коридора в ОСАГО этому должны, на наш взгляд, способствовать", — пояснил Кашеваров.

Также, по его словам, если в этом случае потребуется изменение законодательства, то "наверное, об этом нужно думать".

В мае зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор выработал комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с ОСАГО. А в июне Банк России опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.

Проект предполагает расширение коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%.