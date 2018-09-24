Роскомнадзор с января получил 1200 определений суда о защите авторских прав

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор в январе-августе 2018 года получил более 1,2 тысячи определений Мосгорсуда о защите авторских прав в интернете, сообщает ведомство.

"С января по август 2018 года в Роскомнадзор поступило 1219 определений Московского городского суда и 3531 заявлений правообладателей о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении более 40 тысяч сайтов и (или) страниц сайтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть определений о принятии обеспечительных мер относилась к отечественным и зарубежным фильмам (924) и телепрограммам (119). Как сообщает Роскомнадзор, в 90% случаев владельцы сайтов самостоятельно ограничивали доступ к нелегальному контенту, не дожидаясь блокировки. Доступ к 3 тысячам сайтов, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки, был ограничен операторами связи.

Также за этот же период на основании 272 определений Мосгорсуда об отмене предварительных обеспечительных мер Роскомнадзор прекратил меры реагирования в отношении более 3,5 тысячи ресурсов из ранее блокируемых, добавляет Роскомнадзор.