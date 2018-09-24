Роскомнадзор разрабатывает регламент контроля за сферой телерадиовещания

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор разрабатывает административный регламент, по которому будет осуществляться государственный контроль за соблюдением законодательства РФ в сфере телерадиовещания, поскольку в настоящее время такой нормативный документ отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект документа ранее появился на портале нормативных правовых актов.

"Роскомнадзор осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания. Вместе с тем административный регламент осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного вещания и радиовещания в настоящее время отсутствует", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В проекте административного регламента среди прочего прописаны права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля, а также лиц, в отношении которых осуществляется проверка, порядок и сроки мероприятий по контролю и надзору, перечень административных процедур, порядок выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений. Отдельная глава касается досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), а также его должностных лиц.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, до внесения правительством РФ изменений в "Правила разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)" в июне 2018 года данный документ разрабатывало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.