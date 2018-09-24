В Армянск возвращаются дети, вывезенные после химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Дети, вывезенные три недели назад из города Армянска и близлежащих сел, попавших в зону химического выброса на севере Крыма, возвращаются домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса, был снят 23 сентября. В МЧС доложили, что все работы, связанные с устранением ЧС, проведены в полном объеме.

"Все службы, которые контролируют ситуацию в Армянске, сказали, что возращение детей является безопасным. В связи с этим министерством организован централизованный вывоз детей из санаториев и детских лагерей обратно в город Армянск, где они в ближайшее время приступят к занятиям и обучению в соответствии с образовательной программой. Большая часть детей будет вывезена в понедельник в течение дня", — отметили в пресс-службе.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что дети, которые были размещены в санаториях и лагерях Бахчисарайского района, по графику, будут отправлены домой во вторник.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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