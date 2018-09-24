Наибольший рост зарплаты в 2018 году зафиксирован в Ингушетии

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Заработная плата в первом полугодии 2018 года выросла во всех регионах РФ. Наиболее существенно увеличились заработки в Ингушетии и Кемеровской области, наименее – в Марий Эл, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов по динамике заработной платы. Согласно оценке экспертов, в последнее время наблюдается устойчивая позитивная динамика средней заработной платы в Российской Федерации. По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,2% и составила 42555 рублей. Темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет.

Темпы роста разные



Несмотря на общий рост зарплат, темпы его существенно отличались в разных субъектах РФ. Кроме того, в регионах значительно разнится размер заработной платы, а также уровень цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты (отношение к фиксированному набору товаров и услуг).

В первом полугодии среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Ингушетии — на 15,4%, и в Кемеровской области – на 15,2%. Еще у трех регионов темпы роста заработной платы превысили 14%. Это Калмыкия (+14.3%), Забайкальский край (+14.2%) и Омская область (+14.1%). Общероссийский темп роста зарплаты превышен в 25 регионах страны, и в трех темпы роста находились на общероссийском уровне.

Согласно оценке экспертов, практически во всех субъектах РФ в течение всего первого полугодия зарплата увеличивалась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исключением стала только Республика Марий Эл, где по данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата снижалась по сравнению с соответствующими месяцами 2017 года в марте и мае 2018 года на 1,5% и 3,9% соответственно. В остальные месяцы в республике зарплата увеличивалась и по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 6,9%. В итоге по темпам роста Марий Эл заняла последнее место среди всех регионов РФ.

Покупательная способность повышается



В исследовании также представлены данные по сравнительной покупательной способности, которая рассчитывалась, как отношение заработной платы после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг регионах. Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, и в двух – менее чем в 1,5. При этом в большинстве регионов с относительно невысокой сравнительной покупательной способностью заработной платы темпы роста зарплат находятся на довольно высоком уровне, что способствует улучшению показателя.

Лидером по сравнительной покупательной способности зарплат является Ямало-Ненецкий автономный округ, где заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров более чем в четыре раза. Еще у восьми отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг находится в диапазоне от 3 до 4, при общероссийском уровне 2.47. В число лидеров по данному показателю также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Москва, Санкт-Петербург и Якутия.

Эксперты РИА Рейтинг обращают внимание на тот факт, что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения. Кроме того, по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных располагаемых доходах населения, а в 2019 году в связи с увеличение НДС этот разрыв может увеличиться.