Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Облачная погода с дождями разной интенсивности прогнозируется в Москве на текущей рабочей неделе, температура воздуха не будет превышать плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В ночь на вторник в столице и области будет облачно, местами пройдут сильные дожди. Температура в мегаполисе в ночь на вторник ожидается на уровне плюс 6 — плюс 8 градусов, а по области — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем во вторник будет облачно, вечером с прояснениями, временами дождь. Температура днем от плюс 8 — до плюс 10 градусов", — рассказал Синенков РИА Новости в понедельник.
По данным "Фобос", в среду в столичном регионе ожидается погода без осадков и с прояснениями, однако температура воздуха останется прежней.
"В пятницу с запада к столице приблизится еще один волновой циклон, поэтому ожидается облачная и умеренно прохладная погода с небольшими или даже умеренными дождями и температурой в дневные часы около плюс 10 — плюс 12 градусов, а по ночам от плюс 4 до плюс 8 градусов", — уточнил собеседник агентства.
По прогнозу "Фобос", такие температуры сохранятся в Москве и области как минимум до конца недели.