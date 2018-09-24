Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Облачная погода с дождями разной интенсивности прогнозируется в Москве на текущей рабочей неделе, температура воздуха не будет превышать плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ночь на вторник в столице и области будет облачно, местами пройдут сильные дожди. Температура в мегаполисе в ночь на вторник ожидается на уровне плюс 6 — плюс 8 градусов, а по области — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем во вторник будет облачно, вечером с прояснениями, временами дождь. Температура днем от плюс 8 — до плюс 10 градусов", — рассказал Синенков РИА Новости в понедельник.

По данным "Фобос", в среду в столичном регионе ожидается погода без осадков и с прояснениями, однако температура воздуха останется прежней.

В четверг погода снова ухудшится — с запада подойдет мощный атмосферный фронт, пройдут дожди, сопровождаемые порывистым ветром, но температура удержится на уровне плюс 10 — плюс 12 градусов в столице, и плюс 9 — плюс 14 градусов по области.

"В пятницу с запада к столице приблизится еще один волновой циклон, поэтому ожидается облачная и умеренно прохладная погода с небольшими или даже умеренными дождями и температурой в дневные часы около плюс 10 — плюс 12 градусов, а по ночам от плюс 4 до плюс 8 градусов", — уточнил собеседник агентства.

По прогнозу "Фобос", такие температуры сохранятся в Москве и области как минимум до конца недели.