Правительство поддержало проект по защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ, сообщила пресс-служба автора инициативы — вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ("Единая Россия").
Ранее Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность.
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", — цитирует пресс-служба Яровой текст официального отзыва правительства РФ.
Как пояснила пресс-служба депутата, проект поддержали такие ведомства, как Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД, Минюст, Генеральная прокуратура, Следственный Комитет и министерство просвещения.
Парламентарий подчеркнула, что законопроект позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики.
"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а, во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", — заключила вице-спикер Госдумы.