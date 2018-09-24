Правительство поддержало проект по защите детей от колумбайн-сообществ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ, сообщила пресс-служба автора инициативы — вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ("Единая Россия").

Ранее Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную для их жизни деятельность.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", — цитирует пресс-служба Яровой текст официального отзыва правительства РФ.

Как пояснила пресс-служба депутата, проект поддержали такие ведомства, как Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД, Минюст, Генеральная прокуратура, Следственный Комитет и министерство просвещения.

"Мы даем правоохранителям механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные. Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с 3 суток до 1 суток", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий подчеркнула, что законопроект позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики.

"Защищая детей от вовлечения в преступное сообщество, мы решаем двуединую задачу: во-первых, не позволяем самого ребенка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а, во-вторых, защищаем ребенка, не позволяя сделать его жертвой преступления", — заключила вице-спикер Госдумы.