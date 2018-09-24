Голикова рассказала о новом порядке выплаты пособий по безработице

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сокращение срока выплаты пособий по безработице для всех категорий граждан, кроме людей предпенсионного возраста, до шести месяцев связано с тем, что средний период, в течение которого выплачивается пособие, составляет четыре месяца, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Граждане, находящиеся в предпенсионном возрасте, будут получать пособие в течение 12 месяцев, пояснила она.

"Мы в бюджет на 2019-2021 год заложили минимальный размер пособия 1500, а размер пособия для работающих граждан, исключая предпенсионный возраст, — 8000 рублей и для предпенсионного возраста – 11280 рублей. 11280 — это минимальный размер оплаты труда, который предлагается сейчас установить на 2019 год, исходя из законодательства, которое было ранее принято", — напомнила Голикова.

При этом ожидается изменение периода выплаты пособий, отметила вице-премьер. Если для людей предпенсионного возраста этот период будет равен 12 месяцам, то по другим категориям шесть месяцев.

"И эти шесть месяцев связаны с тем, что среднее количество месяцев, в течение которых выплачивается пособие, на основе многолетних наблюдений, составляет четыре месяца", — пояснила вице-премьер.