Финансирование социальных нацпроектов могут увеличить

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На реализацию четырех национальных проектов в социальной сфере – "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" — в бюджете на шесть лет закладывается около 5,4 триллиона рублей, однако эта сумма может быть скорректирована в большую сторону, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Ранее президиум совета при президенте по стратегическому развитию одобрил паспорта четырех нацпроектов: "Демография", "Наука", "Образование" и "Здравоохранение".

"Окончательную точку мы поставим, когда примем бюджет. Сейчас, на предварительном этапе, четыре нацпроекта на шесть лет оцениваются в 5,4 триллиона рублей. Самый емкий по финансам — это демография, это 3 триллиона рублей, и на втором месте идет проект по здравоохранению — 1,3 триллиона рублей, дальше образование и наука", — рассказала Голикова.

"Почему я говорю, что эти цифры могут быть скорректированы в большую сторону? Потому что ряд традиционных мероприятий, которые включены сейчас в национальные проекты, получают дополнительную финансовую поддержку. И сейчас часть базовых ассигнований, которые содержались в бюджете в предыдущие периоды, подгружаем в национальные проекты, чтобы система выглядела целостно", — пояснила она.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.