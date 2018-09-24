Правительство намерено подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии в 2019 году, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она отметила, что снижение показателя бедности в два раза за шесть лет — одна из наиболее сложных задач, обозначенных в майском указе президента. Если не предпринимать никаких мер, то до его достижения не хватит около полутора процентов, уточнила вице-премьер.

"По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. И я не исключаю, что примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, по поддержке семей с детьми", — рассказала Голикова.

По ее слова, дополнительный пакет мер появится только после того, как будут получены все данные о социально-экономическом положении в России по итогам 2018 года, то есть после первого квартала 2019 года. Средства на реализацию новых мер, могут быть направлены "из самых разных источников", заявила политик. Пока предстоит определиться непосредственно с мерами, подчеркнула она.

В первом полугодии 2018 года доля бедных сократилась на 1,1 миллиона человек по сравнению с аналогичных периодом прошлого года.