МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У правительства нет планов существенно менять систему льгот, однако вопрос об упорядочивании выплат — в повестке дня регионов, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Сейчас никаких планов менять систему льгот у правительства нет", — заявила Голикова.

Она пояснила, что с 1 января 2014 года по определению нуждаемости и адресности назначения льгот работают регионы. У каждого региона есть полномочия устанавливать льготы. При этом, по словам Голиковой, льготы, установленные на федеральном уровне, в большей степени носят категориальный характер, то есть они связаны, как правило, с заслугой, например, ветеранов Великой Отечественной войны, с поддержкой граждан с ограниченными возможностями и рядом других категорий. "Они получают единовременную денежную выплату, которая ежегодно индексируется в меру роста инфляции", — напомнила собеседница агентства.

"А что касается упорядочения, то эта тема присутствует в повестке дня, и в большей степени она, конечно, касается того, что на сегодняшний день есть в регионах. Дело в том, что система социальных выплат унаследовала многое из девяностых годов: очень маленькие размеры пособий. Еще до сих пор есть размеры региональных пособий по 50 рублей в месяц. В принципе, нужно двигаться по пути того, чтобы консолидировать ресурсы, для того чтобы выплачивать более достойный размер пособия для той категории, для которой это предназначено. Регионы, конечно, ведут такую работу", — сказала она.

При этом Голикова отметила, что "каких-то революционных изменений на федеральном уровне по этому поводу не предполагается".

"Сейчас мы заложили в проект бюджета те виды пособий, которые у нас традиционно присутствовали и соответствующие индексации, как положено по законодательству", — резюмировала вице-премьер.