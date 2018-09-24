В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве. Архивное фото

Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все медицинские карты в поликлиниках Москвы оснастят радиометками (RFID-метками) к весне 2019 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Пилотное тестирование проекта проходило в поликлинике № 46 в мае 2018 года и было признано успешным.

"Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках города оснастят специальными метками (RFID) к весне 2019 года. Первыми маркировку нанесут в октябре на документы консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131", — говорится в сообщении.

Метка позволит фиксировать местоположение карты, а также следить за ее перемещением за пределами регистратуры, где она хранится. Как отмечается, процесс сканирования длится всего несколько секунд, а установка самого чипа занимает около одной минуты.

По словам руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, оснащение карт радиометками снизит риск утери документа и сократит время на его поиск.