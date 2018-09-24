Голикова скептически оценила инициативу по введению "сухого закона"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости скептически оценила инициативу по введению в России "сухого закона".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет "наведен порядок" в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.

"Мы уже проходили в нашей истории "сухие законы" и знаем, чем они заканчиваются", — сказала Голикова.

"Однако банальные фразы, что "надо относиться к своему здоровью с большим уважением", "нужно вести здоровый образ жизни", они на самом деле не банальны, а имеют существенное значение с точки зрения влияния на продолжительность жизни", — добавила собеседница агентства.