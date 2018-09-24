Правительство не поддержало законопроект о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект о возвращении помещений для курения в российские аэропорты, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Ранее "Вестник АТОР" написал, что в московских аэропортах могут снова появиться помещения для курения. Идею поддержал Минтранс, опрошенные "Вестником АТОР" аэропорты ожидают позитивный эффект от законодательного послабления. Сообщалось, что Минтранс поддерживает предложение вернуть помещения для курения в чистые зоны аэропортов. Об этом говорилось в ответе первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, подготовившего соответствующий законопроект.

"Этот законопроект был на официальном заключении в правительстве. По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан", — заявила Голикова на вопрос, есть ли будущее у предложения вернуть курительные комнаты в аэропорты.