МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Роструд будет отслеживать востребованность различных профессий для переобучения людей предпенсионного возраста, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Мы сейчас, в соответствии с поручением президента, будем формировать и запускать с 1 января 2019 года так называемые специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, которые будут немного по-другому структурированы. То есть, они будут учитывать интересы и работодателей, и работников с точки зрения возможной переподготовки или повышения квалификации", — напомнила Голикова.

"Роструд будет четко отслеживать ситуацию о востребованности тех или иных профессий и необходимости взаимодействия с работодателями", — добавила она.