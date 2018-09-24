В Москве в понедельник ожидаются ливни и похолодание до плюс 12 градусов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник опустится до плюс 12 градусов, в мегаполисе прогнозируются дожди, к вечеру — сильные ливни, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем в Москве ожидается облачная погода, во второй половине дня временами пройдет дождь, вечером сильные ливни", — сказали в центре погоды в понедельник.

По данным "Фобос", максимальная температура в городе составит плюс 12 — плюс 14 градусов, по области плюс 10 — плюс 15 градусов.

"Ветер будет юго-восточным 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм ртутного столба", — добавил собеседник агентства.