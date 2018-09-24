Голикова заявила о вероятном продлении программы материнского капитала

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Программа материнского семейного капитала будет продлена после 2021 года с высокой долей вероятности, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, продляющий на три года программу материнского капитала – до конца 2021 года.

"Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена", — заявила Голикова. Она пояснила, что маткапитал — это высокий мотивирующий фактор для семьи, кроме того, с 1 января 2019 года запускается 12 национальных проектов, среди которых проект "Демография".

"И мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году. Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей", — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что среди мер, поддерживающих рождаемость, пособие на первого ребенка и материнский семейный капитал имеют серьезное значение.