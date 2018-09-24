В правительстве заявили о возможном повышении возраста продажи алкоголя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России: одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Голикова напомнила, что внутри национального проекта "Демография" есть специальный федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни, и он включает не только меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака, но и меры, связанные со здоровым питанием, физической культурой, спортом.

"Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают", — заявила Голикова.

"Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье", — заявила Голикова.

Смертность и травмоопасность

Она рассказала, что один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

"Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей", — добавила Голикова.

Она напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни. "Они ее, надеюсь, с 1 января 2019 года запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но то, что придется принимать дополнительные меры это очевидно, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни", — сказала Голикова.

Открытое обсуждение

Вице-премьер заявила, что установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете. "Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет", — сказала она.

"Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить", — сказала Голикова, подчеркну, что будут взвешиваться все за и против, инициативы будут открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски. "Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно", — резюмировала она.