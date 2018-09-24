Упирается улица в желтое здание столовой. И только ряды заборов с колючей проволокой по периметру и вокруг жилых корпусов напоминают о том, где мы. Кстати, попытка побега была лишь однажды.

«В 1989 году три корейца сделали подкоп из библиотеки и через него вырвались на свободу. Однако далеко не убежали — расположились неподалеку и спокойно ждали, пока их найдут. Оказалось, на родине им грозил расстрел: побег нужен был, чтобы продлить срок заключения. Они добились своего — им накинули по паре лет», — рассказывает историю, уже ставшую местной легендой, заместитель начальника ИК-22 Андрей Савцов.

Первым делом он ведет нас к своего рода символу колонии — столбу с перечнем мировых столиц и расстоянием до них. Магическая аббревиатура УДО (условно-досрочное освобождение) укорачивает путь до них на треть.