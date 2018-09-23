Синоптики рассказали, когда в Москву может прийти третья волна бабьего лета

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Третья волна бабьего лета возможна в Москве к началу октября, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

Ранее он сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание в ночные часы до нулевой отметки, в регионе за четыре дня может выпасть около 70% месячной нормы осадков, а в отдельных районах может выпасть снег.

"Тем не менее, есть надежда на то, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому вполне возможна 3-я волна бабьего лета, но уже в прохладном исполнении", — сказал он.