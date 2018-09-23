В Крыму отреагировали на появление кораблей ВМС Украины у полуострова

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал вхождение двух кораблей ВМС Украины в исключительную экономическую зону России.

Ранее российские пограничники сообщили о появлении у берегов Крыма поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец". В связи с этим корабли береговой охраны отправились осуществлять сопровождение в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России".

Позднее "Украинский военный портал" сообщил, что "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Позднее источник в правительстве Крыма рассказал РИА Новости, что украинские корабли вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом.

В комментарии телеканалу RT Ганжара назвал ситуацию с вхождением украинских судов в исключительную экономическую зону России "откровенной провокацией".

При этом депутат также обратил внимание, что боевой корабль идет с буксиром. По его мнению, это вновь отражает боеготовность украинский армии.

"То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок "украинского флота" закончится", — отметил Ганжара.

Он также предположил, что украинские военные намерены спровоцировать российских пограничников.

"Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как "нападение" на украинский Военно-морской флот", — подчеркнул Ганжара.

Однако депутат отметил, что ситуация находится под полным контролем, поскольку российские пограничные корабли сопровождают "Донбасс" и "Корец".

Ситуация в Азовском море

Ранее украинские власти рассказали о планах усилить военное присутствие в в Азовском море. Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко, Киев начал переброску войск к Приазовью. "Украинский военный портал", в свою очередь, сообщал об отправке бронекатеров в Азовское море.

В Киеве также утверждали, что намерены создать в регионе военно-морскую базу до конца 2018 года.

Глава МИД Украины Павел Климкин также отмечал, что киевские власти имеют "секретный план" по Азовскому морю. При этом дипломат отказался называть конкретные меры. Он также пообещал, что украинская сторона пересмотрит соглашение с Россией по статусу моря.