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Общество

В Крыму отреагировали на появление кораблей ВМС Украины у полуострова

(обновлено: 14:49 23.09.2018)
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© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабли ВМСУ у берегов КрымаКорабли ВМСУ у берегов Крыма
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал вхождение двух кораблей ВМС Украины в исключительную экономическую зону России.

Сотрудники пограничной службы Украины в Азовском море. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский генерал рассказал, зачем Киеву база в Азовском море
Ранее российские пограничники сообщили о появлении у берегов Крыма поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец". В связи с этим корабли береговой охраны отправились осуществлять сопровождение в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России".

Позднее "Украинский военный портал" сообщил, что "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Позднее источник в правительстве Крыма рассказал РИА Новости, что украинские корабли вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом.

В комментарии телеканалу RT Ганжара назвал ситуацию с вхождением украинских судов в исключительную экономическую зону России "откровенной провокацией".

Вооружены и очень опасны
© Виталий Подвицкий
Вооружены и очень опасны

При этом депутат также обратил внимание, что боевой корабль идет с буксиром. По его мнению, это вновь отражает боеготовность украинский армии.

Военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На Украине признали недостижимость военного паритета с Россией на море‍
"То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок "украинского флота" закончится", — отметил Ганжара.

Он также предположил, что украинские военные намерены спровоцировать российских пограничников.

"Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как "нападение" на украинский Военно-морской флот", — подчеркнул Ганжара.

Однако депутат отметил, что ситуация находится под полным контролем, поскольку российские пограничные корабли сопровождают "Донбасс" и "Корец".

Ситуация в Азовском море

Минный тральщик Storen (Р555) класса Standart Flex 300
CC BY-SA 3.0 / Heb / Danish navy SF300 vessel Støren (P555) accelerating
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
Ранее украинские власти рассказали о планах усилить военное присутствие в в Азовском море. Как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко, Киев начал переброску войск к Приазовью. "Украинский военный портал", в свою очередь, сообщал об отправке бронекатеров в Азовское море.

В Киеве также утверждали, что намерены создать в регионе военно-морскую базу до конца 2018 года.

Глава МИД Украины Павел Климкин также отмечал, что киевские власти имеют "секретный план" по Азовскому морю. При этом дипломат отказался называть конкретные меры. Он также пообещал, что украинская сторона пересмотрит соглашение с Россией по статусу моря.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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