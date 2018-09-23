В Москве за четыре дня может выпасть 70% месячной нормы осадков

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около 70% месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе с понедельника по четверг, резкая перемена атмосферного давления будет ощущаться, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"За четверо суток, с понедельника до четверга, выпадет около 45 миллиметров осадков, что составляет 70% всей нормы сентября, а значит, к концу недели лимит положенных осадков будет полностью исчерпан и даже немного превысит его", — сказал он.

В связи с резкими изменениями погодных процессов атмосферное давления практически ежедневно будет резко меняться в среднем на 10-13 единиц, "что негативно скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей", добавил эксперт.