В России появится химический бренд Petroff & Boshiroff

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Компания "Золотой бренд" подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, который планирует передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым властями Великобритании в отравлении в Солсбери. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №1-45. Под новым брендом можно будет продавать химические препараты промышленного и научного назначения, духи, парфюмерные изделия, одежду и аксессуары.

Помимо этого, под названием Petroff & Boshiroff могут быть открыты туристическое или охранное агентства, а также фитнес-клуб или бар.

Как рассказал агентству представитель "Золотого бренда", после регистрации этот бренд планируется передать самим Петрову и Боширову, однако он не подтвердил информацию, что компания ведет с мужчинами переговоры.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.