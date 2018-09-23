В Калининграде подвели итоги Мирового чемпионата фейерверков

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Команда канадских пиротехников стала победителем Мирового чемпионата фейерверков, который завершился в субботу в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первое место заняла команда пиротехников из Канады, второе – Швейцарии, третье место жюри присудило литовской команде. Кто из участников удостоится приза зрительских симпатий, будет объявлено через неделю.

"За три дня чемпионат посетили около 50 тысяч человек, для достаточно небольшого региона проводить три года подряд такие чемпионаты это уже традиция, люди специально приезжают к нам в сентябре, о нас, нашем чемпионате знают теперь не только в России, но и за рубежом. Все прошло прекрасно, только немного не повезло с погодой в самый последний момент, но и это не испортило настроения зрителям", — сказал журналистам зампредседателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.

Чемпионат проходил по субботам: 8, 15 и 22 сентября на прилегающей территории стадиона "Калининград". Участие в турнире приняли лучшие мастера фейерверков из Великобритании, Гонконга, Швейцарии, Румынии, Литвы, Эстонии, США и Канады. Российская команда была представлена организаторами чемпионата — калининградским центром фейерверков "Хан". Помимо пиротехнических шоу три субботних вечера для зрителей подготовили полноценную развлекательную программу.

В первую субботу чемпионата на главной сцене выступил бывший участник немецкого коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой, в следующую субботу — экс-солистка шведской поп-группы Ace of Bace Йенни Берггрен, в завершающий вечер — Burito.

Впервые мировой чемпионат фейерверков состоялся на побережье Балтийского моря в городе Зеленоградске в сентябре 2016 года, там же прошел турнир среди лучших светомузыкальных шоу и в 2017 году, однако, чтобы избежать проблем, связанных с парковками и доставкой зрителей, чемпионат решили перенести в Калининград. Новое место позволило увеличить фронт стрельбы более чем в два раза по длине, у команд появилась возможность показывать фейерверки более высокого уровня.

Администрация Калининграда в дни чемпионата изменила график работы общественного транспорта, работу некоторых маршрутов продлили до часа ночи. Специально для зрителей турнира запустили два временных автобусных маршрута, некоторые прилегающие к месту проведения чемпионата улицы перекрывали для движения.