В Калининграде подвели итоги Мирового чемпионата фейерверков

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Команда канадских пиротехников стала победителем Мирового чемпионата фейерверков, который завершился в субботу в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости.
"За три дня чемпионат посетили около 50 тысяч человек, для достаточно небольшого региона проводить три года подряд такие чемпионаты это уже традиция, люди специально приезжают к нам в сентябре, о нас, нашем чемпионате знают теперь не только в России, но и за рубежом. Все прошло прекрасно, только немного не повезло с погодой в самый последний момент, но и это не испортило настроения зрителям", — сказал журналистам зампредседателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.
Чемпионат проходил по субботам: 8, 15 и 22 сентября на прилегающей территории стадиона "Калининград". Участие в турнире приняли лучшие мастера фейерверков из Великобритании, Гонконга, Швейцарии, Румынии, Литвы, Эстонии, США и Канады. Российская команда была представлена организаторами чемпионата — калининградским центром фейерверков "Хан". Помимо пиротехнических шоу три субботних вечера для зрителей подготовили полноценную развлекательную программу.
В первую субботу чемпионата на главной сцене выступил бывший участник немецкого коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой, в следующую субботу — экс-солистка шведской поп-группы Ace of Bace Йенни Берггрен, в завершающий вечер — Burito.
Администрация Калининграда в дни чемпионата изменила график работы общественного транспорта, работу некоторых маршрутов продлили до часа ночи. Специально для зрителей турнира запустили два временных автобусных маршрута, некоторые прилегающие к месту проведения чемпионата улицы перекрывали для движения.