Особенно он гордится чудом селекции с непривычным нашему слуху названием «гуми». Ягоды этот кустарник дает размером с вишню, при этом косточка у него, как у облепихи. Правда, в нынешнем году за чудо-саженцами в теплицы Гранкова не заехал ни один покупатель. Владимир во всем винит крупные супермаркеты, демпингующие цены на рассаду.

Он из местных. Родился здесь в 1956 году. Правда, тогда это был не район Москвы, а село Новокурьяново. А еще раньше — колхоз имени Жданова, куда бабушка Гранкова приезжала собирать огурцы и капусту. При расселении района Курьяново ей предложили квартиру в пятиэтажке или дом рядом с колхозом.

— И она, привыкшая к земле, огороду, выбрала второй вариант, — рассказывает Гранков.