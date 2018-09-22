МЧС предупредило о ветре до 17 метров в секунду в воскресенье в Москве

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МЧС предупреждает, что в воскресенье, 23 сентября, в столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

"По прогнозу синоптиков (Росгидромет) 23 сентября на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 22 сентября на 23 сентября 14…16 градусов, днем 23 сентября 14…16 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем дождь", — говорится в сообщении столичного главка.

Отмечается, что ночью ожидается южный ветер "с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра 12-17 метров в секунду, днем западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра 12-17 метров в секунду".

Кроме того, ранее синоптики объявили на воскресенье, 23 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра.