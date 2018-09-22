МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей выделит государство на программы переобучения людей предпенсионного возраста в 2019 году, заявил журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов.

Он рассказал, что по поручению президента на сегодняшний день практически сформированы предложения по созданию программы переобучения людей предпенсионного возраста.

Заявление было сделано во время финала национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов старше 50 лет.

Сегодня службы занятости должны создать систему совместно с федеральными органами исполнительной власти, которые отвечают за образование… На федеральном уровне выделяются деньги — на следующий год более 5 миллиардов рублей для того, чтобы мы могли выстроить этот механизм", — сказал глава Роструда.

Вуколов уточнил, что механизм будет состоять из двух частей. "Предприятия будут переобучать своих сотрудников предпенсионного возраста для того, чтобы они могли продолжать трудовую деятельность. Работник, достигший предпенсионного возраста, с помощью службы занятости может использовать соответствующие программы переобучения, они будут от трех до шести месяцев по тем специальностям, которые сегодня будут выявлены регионами как необходимые и первостепенные", — заявил Вуколов.

Он также добавил, что и сейчас регионы активно работают над тем, чтобы понять, какая ситуация на рынке труда на ближайший год, три и на весь заявленный период. Исходя из этого, будут формироваться программы обучения.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.