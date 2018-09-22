Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Декан исторического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор, доктор искусствоведения Иван Тучков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил искусствовед Петр Баранов.

Причины смерти, как и дата и место прощания с профессором, не называются.

Иван Тучков родился 13 сентября 1956 года. В 1978 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1981 году — аспирантуру. Тогда же начал преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, а в 2007 году возглавил ее. Также читал лекции на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в РГГУ.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему "Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика". В 2015 году возглавил исторический факультет МГУ. В 2016 году вошел в состав Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.