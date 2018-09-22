"Мы к вам заехали на час": в Москве открылся фестиваль "Круг света"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Открытие VIII Московского международного фестиваля "Круг света" прошло в столице вечером пятницы, на время представления Гребной канал и здания в Крылатском районе города превратились в настоящую феерию света, звука, четырёх стихий, 3D проекции и театра.

Фестиваль продлится до 25 сентября и будет идти на столичных площадках на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.

Корреспондент РИА Новости сходила на открытие популярного фестиваля, чтобы узнать, какое волшебство организаторы покажут москвичам в этом году.

Аншлаг в Крылатском

Скорее всего, даже человеку, впервые попавшему в Москву, не нужны были бы никакие навигаторы, чтобы добраться до Гребного канала в пятницу вечером: огромная вереница людей, идущих в одну сторону, начиналась от станции метро "Молодежная" и втягивала в общий поток вне зависимости от желания новоприбывших.

На протяжении всего пути толпу направляли служащие Росгвардии, не позволявшие особенно хитрым обходить людей по проезжей части, чтобы сократить путь. Надо сказать, что и это не особенно помогало: если в обычный день путь пешком до Гребного канала занимает около 20 минут, то этим вечером гостям фестиваля пришлось добираться все сорок.

"Ты, главное, не теряйся. Если потеряешься, то все", — поучала женщина маленькую дочь, которая не совсем понимала, что значит материнское "все", но покорно и крепко держалась за ее руку.

Посмотреть первое представление "Круга света" в Крылатском собрались москвичи и гости столицы всех возрастов: пара студентов по пути вели беседу об эволюции и динозаврах, чуть поодаль на фестиваль спешила семья с коляской, а кто-то просто решил таким образом провести вечер пятницы с друзьями.

"Смотри, сейчас начнётся, а идти ещё долго. Кажется, всё-таки не зря я сегодня отпросился у родителей на всю ночь", — шутил школьник, показывая подруге время на экране телефона.

Однако переживать оказалось не о чем — в небе над верхушками деревьев уже показались фасад высокого здания, ставший огромным экраном, и лучи прожекторов, означавшие скорое начало представления.

Карнавал света из ниоткуда

"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", — начал таинственный мужчина на экране фасада, похожий на фокусника или героя книг Льюиса Кэрролла в своём красном фраке и цилиндре.

Организаторы "Круга света" не обманули: история о "странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты" действительно подарила присутствующим незабываемое представление. Практически вся территория Гребного канала в 20.30 по московскому времени превратилась в карнавал не только света, но и фейерверков, фонтанов, огня, звука и даже 3D проекций балерин, шутов, ниндзя и Пегаса, возникавших время от времени перед зрителями и выглядевших если не волшебно, то точно футуристично.

Театральные зарисовки с "фокусником" в цилиндре, который, как оказалось, выступал в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку самых разных исполнителей. В частности, практически вся западная часть Москвы услышала классические композиции, певицу Земфиру, популярную "Smells Like Teen Spirit" группы Nirvana, группу "Ногу свело" и даже Валерия Меладзе, а открывала спектакль знаменитая мелодия из фильмов о Гарри Поттере.

Несмотря на то, что с каждой минутой вечер становился все холоднее, и зрителей на трибунах и площадке не спасали пледы и даже жар от вылетающих снопов огня, до самого конца представления нельзя было заметить людей, которые решили бы покинуть площадку фестиваля на Гребном канале.

Постепенно театральная часть открытия сменилась шоу фейерверков, первым из саундтреков которого стала песня "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты". Действительно, пятничное зрелище завершилось около половины десятого вечера, однако сам "Круг света" только начался.

"Еще мгновение, и все растворится и исчезнет в ночи. Было или не было? Сон или реальность? А если и сон, разве это было не чудесно? Увидимся ли мы снова? Увидимся?", — прокричал "фокусник", а его вопрос повторился эхом.

"Что ж, вот и ответ", — заключил он.