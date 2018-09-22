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Общество

"Мы к вам заехали на час": в Москве открылся фестиваль "Круг света"

(обновлено: 11:46 22.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в МосквеЦеремония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Открытие VIII Московского международного фестиваля "Круг света" прошло в столице вечером пятницы, на время представления Гребной канал и здания в Крылатском районе города превратились в настоящую феерию света, звука, четырёх стихий, 3D проекции и театра.

Церемония закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Трансляцию фестиваля "Круг света" проведут в соцсетях

Фестиваль продлится до 25 сентября и будет идти на столичных площадках на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.

Корреспондент РИА Новости сходила на открытие популярного фестиваля, чтобы узнать, какое волшебство организаторы покажут москвичам в этом году.

Московский международный фестиваль Круг света
© РИА Новости, Инфографика
Московский международный фестиваль "Круг света"

Аншлаг в Крылатском

Скорее всего, даже человеку, впервые попавшему в Москву, не нужны были бы никакие навигаторы, чтобы добраться до Гребного канала в пятницу вечером: огромная вереница людей, идущих в одну сторону, начиналась от станции метро "Молодежная" и втягивала в общий поток вне зависимости от желания новоприбывших.

На протяжении всего пути толпу направляли служащие Росгвардии, не позволявшие особенно хитрым обходить людей по проезжей части, чтобы сократить путь. Надо сказать, что и это не особенно помогало: если в обычный день путь пешком до Гребного канала занимает около 20 минут, то этим вечером гостям фестиваля пришлось добираться все сорок.

Перекрытия и ограничения движения транспорта в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Перекрытия и ограничения движения транспорта в Москве

"Ты, главное, не теряйся. Если потеряешься, то все", — поучала женщина маленькую дочь, которая не совсем понимала, что значит материнское "все", но покорно и крепко держалась за ее руку.

Посмотреть первое представление "Круга света" в Крылатском собрались москвичи и гости столицы всех возрастов: пара студентов по пути вели беседу об эволюции и динозаврах, чуть поодаль на фестиваль спешила семья с коляской, а кто-то просто решил таким образом провести вечер пятницы с друзьями.

"Смотри, сейчас начнётся, а идти ещё долго. Кажется, всё-таки не зря я сегодня отпросился у родителей на всю ночь", — шутил школьник, показывая подруге время на экране телефона.

Однако переживать оказалось не о чем — в небе над верхушками деревьев уже показались фасад высокого здания, ставший огромным экраном, и лучи прожекторов, означавшие скорое начало представления.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦеремония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Церемония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве

Карнавал света из ниоткуда

"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", — начал таинственный мужчина на экране фасада, похожий на фокусника или героя книг Льюиса Кэрролла в своём красном фраке и цилиндре.

Организаторы "Круга света" не обманули: история о "странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты" действительно подарила присутствующим незабываемое представление. Практически вся территория Гребного канала в 20.30 по московскому времени превратилась в карнавал не только света, но и фейерверков, фонтанов, огня, звука и даже 3D проекций балерин, шутов, ниндзя и Пегаса, возникавших время от времени перед зрителями и выглядевших если не волшебно, то точно футуристично.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОткрытие международного фестиваля "Круг Света"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Открытие международного фестиваля "Круг Света"

Театральные зарисовки с "фокусником" в цилиндре, который, как оказалось, выступал в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку самых разных исполнителей. В частности, практически вся западная часть Москвы услышала классические композиции, певицу Земфиру, популярную "Smells Like Teen Spirit" группы Nirvana, группу "Ногу свело" и даже Валерия Меладзе, а открывала спектакль знаменитая мелодия из фильмов о Гарри Поттере.

Несмотря на то, что с каждой минутой вечер становился все холоднее, и зрителей на трибунах и площадке не спасали пледы и даже жар от вылетающих снопов огня, до самого конца представления нельзя было заметить людей, которые решили бы покинуть площадку фестиваля на Гребном канале.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Церемония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве

Постепенно театральная часть открытия сменилась шоу фейерверков, первым из саундтреков которого стала песня "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты". Действительно, пятничное зрелище завершилось около половины десятого вечера, однако сам "Круг света" только начался.

"Еще мгновение, и все растворится и исчезнет в ночи. Было или не было? Сон или реальность? А если и сон, разве это было не чудесно? Увидимся ли мы снова? Увидимся?", — прокричал "фокусник", а его вопрос повторился эхом.

"Что ж, вот и ответ", — заключил он.

Открытие фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Круг света" – ежегодный международный фестиваль, в рамках которого известные дизайнеры и художники показывают световые и мультимедийные шоу на фасадах зданий российской столицы.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Круг света" – ежегодный международный фестиваль, в рамках которого известные дизайнеры и художники показывают световые и мультимедийные шоу на фасадах зданий российской столицы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВосьмой по счету фестиваль проходит с 21 по 25 сентября на пяти открытых и двух закрытых площадках.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Восьмой по счету фестиваль проходит с 21 по 25 сентября на пяти открытых и двух закрытых площадках.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в нем принимают участие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран. На конкурс Art-Vision было подано около 140 заявок.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В этом году в нем принимают участие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран. На конкурс Art-Vision было подано около 140 заявок.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлавные мероприятия фестиваля пройдут на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Царицыно" и на Театральной площади.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Главные мероприятия фестиваля пройдут на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Царицыно" и на Театральной площади.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля прошла на Гребном канале в Крылатском началась с мультимедийного шоу "Карнавал света".Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Церемония открытия фестиваля прошла на Гребном канале в Крылатском началась с мультимедийного шоу "Карнавал света".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа время шоу практически вся территория Гребного канала превратилась в карнавал фейерверков, фонтанов, огня и звука.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На время шоу практически вся территория Гребного канала превратилась в карнавал фейерверков, фонтанов, огня и звука.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПод звуки знаменитой мелодии из фильмов о Гарри Поттере на экране фасада появился похожий на фокусника мужчина в красном фраке и цилиндре.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Под звуки знаменитой мелодии из фильмов о Гарри Поттере на экране фасада появился похожий на фокусника мужчина в красном фраке и цилиндре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", - начал он историю о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", - начал он историю о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТеатральные зарисовки с фокусником в цилиндре, выступавшим в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку разных исполнителей.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Театральные зарисовки с фокусником в цилиндре, выступавшим в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку разных исполнителей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители услышали классические мелодии, композиции групп Nirvana и "Ногу свело".Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители услышали классические мелодии, композиции групп Nirvana и "Ногу свело".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТеатральная часть представления сменилась шоу фейерверков, сопровождавшимся песней "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты".Фейерверк над Гребным каналом в Крылатском, где проходит церемония открытия международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Театральная часть представления сменилась шоу фейерверков, сопровождавшимся песней "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБлагодаря сервису "Окно в город" трансляцию фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть на сайте mos.ru и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Благодаря сервису "Окно в город" трансляцию фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть на сайте mos.ru и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы рассчитывают, что мероприятия фестиваля смогут посетить около пяти миллионов человек.Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Организаторы рассчитывают, что мероприятия фестиваля смогут посетить около пяти миллионов человек.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (в центре) на церемонии открытия фестиваля "Круг света".Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко во время церемонии открытия VIII Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На фото: заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (в центре) на церемонии открытия фестиваля "Круг света".
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