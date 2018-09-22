ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Памятник Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии, торжественно открыли в субботу на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии в Уссурийске, сообщает администрация города.

Почтить память Героя России пришли командование и личный состав 5-й армии, родственники Асапова, представители властей, общественных организаций, юнармейцы, суворовцы.

"Открывая памятник Герою Российской Федерации Валерию Асапову, мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту своей Родины. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили пройти ему тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией. Без сомнения, памятник будет напоминать всем военнослужащим и жителем Уссурийска о том, что среди нас жил и служил замечательный человек и настоящий офицер", – отметил начальник штаба 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии Александр Игнатенко.

Вдова Асапова Ольга поблагодарила всех, кто пришел почтить память её супруга. Собравшиеся возложили цветы к памятнику.

© Фото : Администрация Уссурийского городского округа В Уссурийске открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову. 22 сентября 2018 © Фото : Администрация Уссурийского городского округа В Уссурийске открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову. 22 сентября 2018

В мае этого года школе №25 в Уссурийске присвоили имя Валерия Асапова.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.

* Запрещенная в России террористическая организация

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