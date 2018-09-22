Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Погода с переменной облачностью и без осадков ждет жителей столичного региона 22 сентября, температура в этот день повысится до плюс 26 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в субботу.

"При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 24-26 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 22-27 градуса. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы", — сказал собеседник агентства.

Как отметил синоптик, холодный атмосферный фронт в субботу будет "вытеснять бабье лето" с Европейской России и на столичный регион начнет оказывать влияние предстоящей ночью.