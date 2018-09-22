22-23 сентября в Краснодаре отпразднуют 225-ю годовщину основания города

КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю 225-й годовщины Краснодара состоятся в субботу и воскресенье, информирует мэрия города.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные дни в рамках празднования дня города запланировано около 30 основных мероприятий, в числе которых концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов "CitiesФЕСТ", в котором примут участие творческие коллективы из них, информирует пресс-служба со ссылкой на начальника управления культуры администрации города Ирину Лукинскую.

"CitiesФЕСТ" стартует в субботу 22 сентября в 12.30 мск в Екатерининском сквере… При этом открытие Дня города начнётся 11.00 мск с поднятия флага на Театральной площади", — говорится в сообщении. В 20.00 мск на Театральной площади состоится главный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Краснодарского края, завершится он праздничным фейерверком в 22.00 мск.

"В воскресенье, 23 сентября, на площади перед Законодательным Собранием края пройдёт фестиваль казачьей культуры "Екатеринодар казачий", — сообщает мэрия. Также в воскресенье, в 17.00 мск, на Театральной площади начнётся молодёжная программа, которая завершится фейерверком в 22.00 мск.

Жалованная Грамота, по которой Черноморскому казачьему войску на вечное владение передавалась земля между рекой Кубанью и Азовским морем, а с востока ограниченная линией от устья Лабы до Ейского городка, была выдана Екатериной II 30 июня 1792 года, сообщается на сайте мэрии. Екатеринодар (историческое название Краснодара) был заложен черноморскими казаками весной 1793 года как оборонительная крепость и на протяжении 75 лет был закрытым городом, являясь войсковой резиденцией. В 1867 году Высочайшим положением "О заселении и управлении г. Екатеринодара" здесь было разрешено селиться и приобретать недвижимость всем верноподданным Российской Империи.