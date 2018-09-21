Медведев рассказал о роли женщин в политике

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей второго Евразийского женского форума, отметив, что именно женщины являются "мягкой силой" в глобальной политике, привносят в нее гармонию и мудрость, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Форум проходил в Санкт-Петербурге 19–21 сентября. Премьер отметил, что с каждым годом он становится всё более масштабным, интересным и влиятельным, расширяется география его участников.

"Трудно переоценить роль женщин в современном обществе. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества – яркие политические и общественные деятели, руководители органов власти, успешные предприниматели, дипломаты, врачи, педагоги и, конечно, заботливые мамы и жёны", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что женские энергия, талант, целеустремлённость помогают достигать успехов в самых разных областях.

"Именно женщины способны с особой дипломатичностью вести диалог, являются той "мягкой силой", которая привносит в глобальную политику больше гибкости, гармонии, мудрости, человечности. И Евразийский женский форум – яркое тому подтверждение", — подчеркнул премьер.