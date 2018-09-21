Московский суд во второй раз ликвидировал “СтопХам”

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский городской суд принял решение ликвидировать общественную организацию "СтопХам" по иску Министерства юстиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там пояснили, что решение можно обжаловать в Верховном Суде России в течение одного месяца с момента вынесения решения в окончательной форме.

В пресс-службе также добавили, что на основании судебного решения общественное движение должно быть исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

В Минюсте подчеркнули, что до подачи иска пытались применить различные меры по отношению к "СтопХаму".

"Неоднократно направлялись письменные предупреждения, вносилось предписание, принималось решение о приостановке ее деятельности", — сообщили в министерстве, добавив, что выявленные нарушения устранены не были.

"В соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц", — проинформировало ведомство.

"СтопХам" ликвидируют во второй раз

Это решение о ликвидации "СтопХама" уже второе. В первый раз Мосгорсуд запретил организацию в 2016 году, но решение было отменено Верховным Судом. Затем последовала еще одна попытка Минюста ликвидировать движение, но иск отозвали после получения финансовых отчетов и прочих документов о деятельности организации.

В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости пояснили, что сегодняшнее решение связано с отказом "СтопХама" публиковать отчеты о своей деятельности.

В иске Минюста указано, что ответчик не выполнил требования закона "О некоммерческих организациях", согласно которому они должны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности. Таких сведений ни в СМИ, ни в интернете не размещалось.

"При проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций главным управлением административному ответчику вынесены письменные предупреждения со сроком устранения нарушений действующего законодательства. Выявленные нарушения ответчиком не устранены", — пояснили в пресс-службе.

"СтопХам" вне политики

Движение "СтопХам" основал в 2010 году Дмитрий Чугунов. Его активисты боролись с хамством на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения. В частности, они наклеивали на машины нарушителей стикеры с порицающими лозунгами.

Само движение позиционировало себя как общественную организацию, не выражающую никаких политических взглядов.

Так, наклейки с надписью " Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу" оказывались на машинах как простых автолюбителей, так и медийных персон. Все акции движения записывали на видео и выкладывали в интернет.

Из Москвы и Санкт-Петербурга движение распространилось в другие регионы России.