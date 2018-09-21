Московский суд во второй раз ликвидировал “СтопХам”

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Московский городской суд принял решение ликвидировать общественную организацию "СтопХам" по иску Министерства юстиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В пресс-службе также добавили, что на основании судебного решения общественное движение должно быть исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
В Минюсте подчеркнули, что до подачи иска пытались применить различные меры по отношению к "СтопХаму".
"Неоднократно направлялись письменные предупреждения, вносилось предписание, принималось решение о приостановке ее деятельности", — сообщили в министерстве, добавив, что выявленные нарушения устранены не были.
"В соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц", — проинформировало ведомство.
"СтопХам" ликвидируют во второй раз
В пресс-службе Мосгорсуда РИА Новости пояснили, что сегодняшнее решение связано с отказом "СтопХама" публиковать отчеты о своей деятельности.
В иске Минюста указано, что ответчик не выполнил требования закона "О некоммерческих организациях", согласно которому они должны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности. Таких сведений ни в СМИ, ни в интернете не размещалось.
"При проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций главным управлением административному ответчику вынесены письменные предупреждения со сроком устранения нарушений действующего законодательства. Выявленные нарушения ответчиком не устранены", — пояснили в пресс-службе.
"СтопХам" вне политики
Само движение позиционировало себя как общественную организацию, не выражающую никаких политических взглядов.
Так, наклейки с надписью " Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу" оказывались на машинах как простых автолюбителей, так и медийных персон. Все акции движения записывали на видео и выкладывали в интернет.
Из Москвы и Санкт-Петербурга движение распространилось в другие регионы России.