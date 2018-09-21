В Якутске проходит съезд молодежных правительств Дальнего Востока

ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Съезд молодежных правительств Дальнего Востока собрал в Якутске более 100 участников из Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, сообщила РИА Новости замминистра по делам молодежи и семейной политике республики Саха Василина Лукина.

Съезд проходит с 21 по 23 сентября. В рамках мероприятия участникам предстоит разработать более 10 проектов на тематических площадках: цифровая экономика, демография, кадры и профориентация, патриотическое воспитание — Год добровольчества в России. На торжественном открытии участников съезда приветствовали и.о. вице-премьера Якутии Денис Белозеров и министр по делам молодежи и семейной политике республики Иван Луцкан.

"Молодежные правительства работают сегодня в пяти субъектах ДФО. На съезд прибыли делегаты четырех регионов: Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Главная цель форума — создание единой команды молодежных правительств ДФО", — сказала РИА Новости Лукина.

По словам замминистра, во всероссийском конкурсе молодежных правительств 2018 года команды Якутии и Приморья вошли в списки лучших.

"Хотелось бы растиражировать здесь наш проект "Дорогами памяти" на другие субъекты. Также нацелены получить новые знания и опыт в части кадровой работы молодежного правительства Якутии, наладить тот механизм, когда молодежное правительство действительно должно стать карьерным лифтом для каждого перспективного молодого человека", — поделилась с журналистами руководитель аппарата молодежного правительства Приморского края Виктория Сердюк.

В первый день съезда состоялась презентация лучших реализованных проектов, в том числе трех проектов из Якутии.

"Члены молодежного правительства нашего региона рассказали о проектах. "Кибербезопасность" — авторы создали сайт для информирования о киберугрозах. Ребята постоянно встречаются с родкомитетами школ Якутска и проводят лекции о безопасности детей в соцсетях. "Открытая книга" — волонтерское движение по сбору книг для передачи пациентам больниц и реабилитационных центров Якутии. "ПРО Якутии" — форум глав всех поселений республики, проводимый раз в два года", — добавила Лукина.

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