ФАС получила жалобу на одинаковые цены на iPhone XS у разных ритейлеров

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила жалобу по поводу подозрительно совпадающих цен на новый iPhone XS у различных ритейлеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты", — сообщили в пресс-службе.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Модели IPhone XS и iPhone XS Max можно купить с объемом памяти 64, 256 и 512 Гб. Мировые продажи новинок от Apple стартовали 21 сентября более чем в 30 странах мира.

В России 21 сентября стартовал предзаказ на модели iPhone XS и iPhone XS Max, их продажи в нашей стране начнутся 28 сентября. Модель iPhone XR поступит в продажу в РФ 26 октября, предзаказ стартует 19 октября.

Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи. При этом аппарат iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127,990 тысячи рублей.

Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina, OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. IPhone XS Max обладает 6,5-дюймовым OLED-экраном — таким образом, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple. Оба смартфона также лишены кнопки Home.