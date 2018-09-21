На обучение женщин в декрете направят 3,8 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. На профессиональное переобучение и повышение квалификации российских женщин в период декретного отпуска будут направлены 3,8 миллиарда рублей, которые позволят переподготовить порядка 77 тысяч женщин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании второго Евразийского женского форума.

"Важное условие при принятии решения о рождении ребенка – возможность для женщины продолжения ее профессиональной деятельности. В связи с этим правительство России намерено предоставить женщинам широкие возможности для профессионального переобучения и повышения квалификации в период декретного отпуска. На это будут направлены значительные ресурсы – 3,8 миллиарда рублей, которые позволят переподготовить порядка 77 тысяч наших женщин", — заявила Голикова.