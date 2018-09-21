На Байкальском водном форуме обсудили новую систему обращения с отходами

ИРКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Новую систему обращения с отходами обсудили участники межведомственного круглого стола на Байкальском водном форуме в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Второй Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) завершил свою работу в Иркутске. Он собрал около тысячи участников из России и 32 зарубежных стран. На площадках пленарных заседаний и тематических секций два дня шла активная работа. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области сохранения уникальных озерных экосистем, развитие в Приангарье въездного туризма, влияние климатических изменений на формирование водного баланса и экологическое состояние Байкальской природной территории.

"Межведомственный круглый стол с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Иваном Валентиком, руководителями природоохранных ведомств 12 российских регионов и представителями надзорных органов был посвящен переходу на новую систему в сфере обращения с отходами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Минприроды региона подписало соглашение о сотрудничестве с ООО "Национальные информационные системы" в области разработки и реализации на территории Прибайкалья системы мониторинга потенциально опасных объектов. В резолюцию форума включили 53 пункта. Рекомендации и обращения документа адресованы депутатам Государственной Думы, правительству РФ, федеральным министерствам и ведомствам, губернатору Иркутской области, правительству и законодательному собранию региона.

В заключительном слове губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что II БМЭВФ стал эффективной площадкой конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса и общества в целях решения экологических проблем озера Байкал.

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