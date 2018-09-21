Пензенские власти поддержат льготами жителей предпенсионного возраста

ПЕНЗА, 21 сен — РИА Новости. Законодательное собрание Пензенской области в пятницу приняло закон о сохранении всех региональных льгот для женщин с 55 и мужчин с 60 лет, сообщило облправительство.

"По инициативе губернатора области Ивана Белозерцева принят областной закон о предоставлении региональных мер социальной поддержки гражданам вне изменений пенсионного возраста. Законопроект одобрен депутатами на очередной сессии законодательного собрания Пензенской области в пятницу", — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что этот закон позволит гражданам предпенсионного возраста получать льготы и необходимую финансовую помощь на тех же условиях, что и сегодня.

"Это касается ветеранов, ряда лиц, нуждающихся в особой поддержке государства. Они будут получать социальную помощь вне зависимости от того, будет ли изменен пенсионный возраст", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что региональный парламент в пятницу также принял закон об увеличении величины прожиточного минимума пенсионера, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии, который в регионе в 2019 году составит 8,404 тысячи рублей.

По данным правительства области на 31 августа, на территории региона проживают 444,537 тысячи пенсионеров. На 1 января текущего года мерами соцподдержки пользовались 116 тысяч региональных льготников, средний размер выплаты на человека составляет 1,43 тысячи рублей в месяц.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.