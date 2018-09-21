Школьника из Дагестана наградили за спасение тонущего двухлетнего ребенка

Ученик Белиджинской школы №4 Рамазанов Ильмар во время встречи с Главой Дербентского района Фуадом Шихиевым. 20 сентября 2018

Ученик Белиджинской школы №4 Рамазанов Ильмар во время встречи с Главой Дербентского района Фуадом Шихиевым. 20 сентября 2018

МАХАЧКАЛА, 21 сен – РИА Новости. Шестиклассника из Дербентского района Дагестана, который спас тонущего двухлетнего ребенка, наградили почетными грамотами и планшетом, сообщает администрация муниципалитета.

По данным регионального МЧС, в воскресенье, 16 сентября, ученик шестого класса из села Белиджи Дербентского района Ильмар Рамазанов спас двухлетнего ребенка, который упал в поливной канал с бурным течением. Мальчик кинулся в стремительный поток и сумел достать малыша, которого чуть не унесло течением под мост.

"В администрации Дербентского района прошла встреча главы муниципалитета и ученика Белиджинской школы №4 Рамазанова Ильмара, который спас маленького ребенка. Руководитель района Фуад Шихиев подчеркнул мужественный поступок юного жителя Дербентского района", — говорится в релизе.

Сам Ильмар считает, что в его поступке нет ничего героического. "Это долг каждого мужчины, если видишь беду, то обязательно нужно помочь" – цитирует слова Ильмара пресс-служба района.

Юного героя наградили почетными грамотами от администрации Дербентского района, службы МЧС и молодежного Совета муниципалитета и вручили планшет.