Школьника из Дагестана наградили за спасение тонущего двухлетнего ребенка

МАХАЧКАЛА, 21 сен – РИА Новости. Шестиклассника из Дербентского района Дагестана, который спас тонущего двухлетнего ребенка, наградили почетными грамотами и планшетом, сообщает администрация муниципалитета.
"В администрации Дербентского района прошла встреча главы муниципалитета и ученика Белиджинской школы №4 Рамазанова Ильмара, который спас маленького ребенка. Руководитель района Фуад Шихиев подчеркнул мужественный поступок юного жителя Дербентского района", — говорится в релизе.
Сам Ильмар считает, что в его поступке нет ничего героического. "Это долг каждого мужчины, если видишь беду, то обязательно нужно помочь" – цитирует слова Ильмара пресс-служба района.
Юного героя наградили почетными грамотами от администрации Дербентского района, службы МЧС и молодежного Совета муниципалитета и вручили планшет.