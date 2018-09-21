В Мосгорсуде назвали причину ликвидации движения "СтопХам"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минюст РФ просил ликвидировать "СтопХам" из-за отказа движения публиковать отчет о своей деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Мосгорсуд в пятницу рассмотрел исковое заявление главного управления министерства юстиции РФ по Москве и постановил ликвидировать движение "СтопХам".

"В исковом заявлении министерство юстиции указывает, что административный ответчик не исполнил п.3.2 ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-фз "О некоммерческих организациях", возлагающий на некоммерческие организации обязанность ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет отчет о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган", — сказали в пресс-службе.

В суде добавили, что ответчик требуемые законом сведения за 2016 год ни в интернете, ни в СМИ не опубликовал. "При проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций главным управлением административному ответчику вынесены письменные предупреждения со сроком устранения нарушений действующего законодательства. Выявленные нарушения ответчиком не устранены", — пояснили в пресс-службе.

Это уже второе решение о ликвидации "СтопХама": первое Мосгорсуд принял еще в 2016 году, но его отменил Верховный суд РФ. Позже Минюст предпринял повторную попытку ликвидировать организацию, но отозвал иск, когда получил финансовые отчеты и другие сведения о деятельности организации.